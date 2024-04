À la recherche du Docteur. De magie et de vapeur, T3

Entre magie prohibée et amour interdit, Gillian Hamilton est à deux doigts de la chute et, cette fois-ci, il pourrait ne pas se relever. 1882. Autrefois agent respecté du Bureau fédéral de la Magie et de la Vapeur, Gillian Hamilton se retrouve désormais sans titre, sans badge et derrière les barreaux. La révélation de son identité et de ses pouvoirs l'a fait tomber en disgrâce. Pour ne rien arranger, Gunner le Mortel a disparu dans les contrées sauvages de l'Ouest sans laisser de trace. Mais, même au fond de son cachot, des rumeurs inquiétantes à propos d'un mystérieux médecin, connu sous le nom du Chirurgien, lui parviennent. Ce dernier aurait accès à des formes illégales de magie et, si tel est le cas, la violence, le chaos et la mort s'abattront sur New York. Gillian sait qu'il doit intervenir. Il demeure l'ultime rempart contre ce nouvel ennemi, avec ou sans l'aide du BFMV. Pour réussir cette mission périlleuse, il lui faudra plus que son courage. Gillian aura non seulement besoin du talent inné de Gunner, mais aussi de son amour s'il veut mettre le Chirurgien aux arrêts avant que des dommages irréversibles ne soient causés au monde magique. #Steampunk #Western #Action #MM