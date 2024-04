S!CK N° 28 : Alan Wake

Pour immortaliser l'oeuvre de Remedy, nous avons voulu confronter le passé et le présent dans un dossier de +110 pages qui explore les multiples facettes de la création d'Alan Wake 2 aux côtés de Petri Alanko (Compositeur), Anssi Määttä (Réalisateur Live), Mikko Riikonen (Directeur de la Photographie), Simon Wasselin (Lead Narrative Designer), Nazareno Urbano (Designer des Environnements) ou encore à travers un récit de près de 20 ans dans la peau d'Alan Wake lui-même, raconté par son interprète Ilkka Villi sous la forme de pages de manuscrit perdues. Dans ce numéro, nous avons exploré la cross-culture sous l'angle du jeu vidéo en partant au contact d'artistes et créateurs d'oeuvres comme Assassin's Creed Mirage (Sarah Beaulieu), Chants of Sennaar (Julien Moya, Thomas Panuel, Thomas Brunet), Bomb Rush Cyberfunk (Dion Koster), Lone Survivor (Jasper Byrne), Cocoon (Erwin Kho) ou Jusant (Mathieu Beaudelin, Kevin Poupard, Edouard Caplain, Felix Elvis le Pottier). Pour cet opus, nous avons travaillé avec 10 artistes (Audrey Vellard, Dead Pegasus, Dustin Knotek, Felix Elvis le Pottier, Liam Donne, Matt Kehler, Nicolas Bazin, Quentin Marroule, Sevan Grand & Zura Hell) qui ont ont parsemés nos longs-formats d'oeuvres inédites.