Dans le village de Napiorina vivent deux frères, Rodolphe et Thomas. Un soir, alors que la famille est réunie au coin du feu, leur père leur conte la légende de la luciole d'Embellyssie et son fantastique pouvoir d'exaucer les voeux. Pour Thomas, que cette histoire ne laisse pas indifférent, c'est sa chance de voir son souhait le plus cher se réaliser : devenir riche ! Alors, après avoir mis son frère dans la confidence, il part à l'aventure. Mais en suppliant la luciole de l'exaucer, le garçon ne se doute pas de tout ce à quoi il renonce... Dans son troisième roman jeunesse, Aïcha Mounichy entraîne ses deux héros dans un monde de magie et d'abondance, un univers merveilleux où ils découvriront, à travers les rencontres et les épreuves de la vie, que l'argent ne garantit pas forcément le bonheur.