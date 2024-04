Pour qu'elle revienne

Alors qu'elle somnole devant un reportage sur les petits villages de Corse, Margaux vacille. Elle est persuadée d'avoir reconnu le regard de sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis 15 ans, et pour cause : celle-ci a, du jour au lendemain, disparu de sa vie, les abandonnant, son père, sa soeur et elle. A quelques jours de la date anniversaire de sa disparition, c'est un vrai choc pour Margaux. D'abord totalement fermée à l'idée de partir en Corse à sa recherche, elle finit par se laisser convaincre par son meilleur ami Timothée qui a déjà acheté leurs billets d'avion. La jeune femme espère comprendre la décision de sa mère mais au cours de ce voyage, de nombreuses questions ressurgissent, dont la plus importante ? Si elle retrouvait sa mère, que lui dirait-elle ?