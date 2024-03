L'écho du silence [EDITION EN GROS CARACTERES

Fin décembre, cité médiévale de Guérande. Sous le regard horrifié des passants, un vieil homme précipite son fauteuil roulant dans les eaux glacées des douves... Trois jours plus tard, porte vannetaise, un corps sauvagement mutilé est découvert. Une série d'événements tragiques plonge la ville close dans un climat de terreur et de suspicion. Le détective Hadrien Velganni et l'énigmatique Ecossaise Cassidy Higgins prêtent main-forte à la brigade de Guérande. L'enquête rapprochera-t-elle ce duo que tout semble opposer ? Une course contre la montre s'engage pour traquer le monstre qui hante le dédale des ruelles, d'où s'élèvent des murmures du passé. La forteresse retient son souffle : est-ce l'oeuvre d'un tueur en série, d'un déséquilibré ou d'une secte satanique ?