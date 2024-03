John Wayne Gacy, dirigeant d'une petite entreprise de peinture et de menuiserie dans la grande banlieue de Chicago, et clown amateur à ses heures perdues, est arrêté le 21 décembre 1978 suite à la disparition d'un lycéen. Lors de la fouille du vide sanitaire situé sous sa maison, les enquêteurs découvrent les restes de 29 jeunes hommes et adolescents, certains portant toujours autour du cou les cordes qui les ont étranglés. Quatre autres victimes sont repêchées dans une rivière, ce qui porte le nombre total de victimes à 33. Pendant les nombreuses années qu'il passera dans le couloir de la mort jusqu'au 10 mai 1994, date de son exécution, Gacy détiendra le titre de tueur en série le plus prolifique des Etats-Unis. Pogo - La vie secrète de John Wayne Gacy relate, au travers de nombreux documents de police pour la première fois traduits en français, l'enquête sur les crimes et les aveux complets du "clown tueur" .