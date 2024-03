Remous sous caillou est un récit de Béatrice Giudicelli, le n°20 de la collection C'est-à-dire, à Voix Tissées. L'autrice raconte sans fard et avec humour un séjour à l'hôpital spécialisé Sainte-Anne, intervenu entre fin décembre 2019 et février 2020. Récit inventif qui témoigne de ses divagations et explorations de l'âme humaine. Avec un recul amusé et une parole poétique.