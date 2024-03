Kafka. Les héritiers

Jusqu'à ma rencontre avec Raven, j'avais cherché ma place dans ce monde. Qui j'étais, ce que j'étais et quel était mon rôle ici-bas. Le monde était absurde, insipide et chiant à souhait jusqu'alors et depuis... il l'était toujours autant, mais je devais composer avec une nouvelle variable : mon âme de Berserker ! Pendant les trois mois qui suivirent notre combat au jardin des Tuileries, je découvris qu'il n'était pas tout de savoir qui j'étais. Encore me fallait-il pouvoir composer avec ma nature profonde, une fois ce but atteint. Traqué par les Kùhergos et les flics, je replongeai dans cette guerre en quête de réponses tout en cherchant à dompter mon Berserk, tandis que mes pas me conduisaient inexorablement à New York...