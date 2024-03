The Most Heretical Last Boss Queen Tome 3

La future boss finale est aimée de son entourage ! J'ai réalisé que je m'étais réincarnée en l'infâme reine Pride, la boss finale d'un otome game. Avec mon influence et mes capacités cheatées, je sauve les personnages du jeu et construis une relation paisible avec les membres de mon entourage. Un beau jour, lors de mes treize ans, un événement familier se produit. Serait-ce dû à un personnage caché du jeu ? Ne me dites pas que c'est... encore une tragédie ? !