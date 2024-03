Les silences de la musique. Écrire l’histoire des compositrices

Le métier de compositeur se conjugue principalement au masculin. Pourtant, les femmes ont été nombreuses à composer, et ce bien avant le XXIe siècle. Longtemps tolérées aux marges de cet art, elles ont été progressivement délégitimées au point de disparaître de la mémoire collective. Alors que l'historiographie reconnaît le rôle des interprètes, principalement des chanteuses et des hôtesses de salons musicaux, les compositrices peinent encore à faire leur entrée dans l'histoire de la musique, à quelques exceptions près. Comment, dès lors, écrire une histoire de la composition musicale qui soit inclusive ? Pour y répondre, ce livre réunit des contributions de spécialistes de différents domaines et époques qui interrogent les mécanismes d'exclusion des femmes du canon musical.