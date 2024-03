Don Bosco et Baden-Powell, deux précurseurs pédagogiques

Don Bosco et Baden-Powell, deux noms connus chacun pour leur méthode pédagogique innovante. Educateurs de jeunes, leur principale préoccupation est de comprendre et d'accompagner l'adolescent dans sa globalité. Don Bosco défini ainsi trois piliers dans sa démarche éducative salésienne : la raison, la religion et l'affection (amorevolezza). Robert Baden-Powell quant à lui, rédige en 1908 ce qui deviendra l'ouvrage de référence des scouts du monde entier Scouting for boys qui prône la "méthode scoute" : expérimenter le "jeu social" avec cinq éléments indispensables à sa réussite : l'action, l'imaginaire, les associations, les rôles et les règles. Parmi les points communs unissant ces deux méthodes éducatives, nous retrouvons l'amour. Il faut ici entendre la caritas, selon la Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : avoir de l'empathie envers les enfants, vivre au milieu d'eux, en ayant conscience de leurs difficultés personnelles. Il s'agit bien ici d'éducation et non seulement d'instruction. Autre point commun, une référence à la spiritualité. Si Don Bosco est connu comme saint de l'église catholique ; à l'inverse, Baden-Powell est fils de pasteur protestant. L'église catholique mettra une dizaine d'années avant d'accepter le scoutisme. On doit en France au père Jacques Sevin (1882-1951) l'empreinte catholique du scoutisme. Jacques Sevin a pendant huit ans observé et pratiqué le scoutisme, côtoyé Baden-Powell, avant d'ceuvrer à organiser le scoutisme en France.