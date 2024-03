Les îles de la Sonde (Indonésie). Parcours d’un grand voyageur

"Qui n'a jamais été fasciné par les émissions de télévision " Ushuaia ", " Thalassa " ou " Vu du ciel ", les films de Yann Arthus-Bertrand ou le catalogue de Terres d'Aventure ? Dans ce livre, l'une des personnes qui rendent possibles ces rêves d'ailleurs sort de l'ombre. Dans les mangroves et les jungles de l'archipel Indonésien, dans les cratères de volcans javanais et balinais parmi les plus dangereux au monde, dans les eaux cristallines grouillantes de vie des îles Raja Ampat, sur les pentes de montagnes des plus inhospitalières et méconnues de Papouasie, à bord de bateaux fabriqués artisanalement ou d'un Pilatus, l'auteur a, pendant une quarantaine d'années, effectué des missions de reconnaissance, parcouru d'innombrables kilomètres et ouvert la voie pour les autres. Chapitre après chapitre, il partage avec nous ses joies, ses peines, ses amitiés, ses échanges interculturels avec des ethnies aux moeurs très éloignées des nôtres. Témoin direct du changement climatique, de la déforestation et de l'assujettissement des peuplades autochtones, il nous fait également part de ses inquiétudes qui sont à la mesure de l'immensité de l'Archipel."