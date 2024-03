Les Grandissants. Eloges spirituel de l'adolescence

Partir pour mieux grandir. Dans une relecture de la parabole du fils prodigue, Marion Muller-Colard explore le départ de son fils adolescent. Non seulement son départ, mais surtout la nécessité de cette rupture qui le met au monde plus radicalement que sa naissance : il lui faut partir pour déployer son identité. Les parents, immobiles, doivent regarder celui qui s'éloigne, accepter le manque, afin que l'adolescent puisse se conquérir lui-même et revenir à l'autre dans une relation d'échange et d'égalité. De la confrontation entre le texte biblique et une analyse subversive de cet âge qualifié d'ingrat jaillissent ainsi des voies inédites de souveraineté. Un éloge de toutes nos adolescences. "Un éloge de l'adolescence comme temps de la manifestation d'un geste de la souveraineté, qui se construit à partir de la parabole du Fils prodigue, abordé ici sous une focale inhabituelle". Radio France Théologienne protestante et écrivaine, Marion Muller-Colard a publié de nombreux ouvrages dont L'Autre Dieu (Labor & Fides, 2014), L'Intranquillité (Bayard, 2017) et L'Eternité, ainsi de suite (Labor & Fides, 2019). Elle dirige aujourd'hui les éditions Labor & Fides.