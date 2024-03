Le Japon. Entre tradition et modernité

La culture japonaise est connue dans le monde entier et certains de ces monuments, comme le mont Fuji, sont des icônes reconnaissables entre toutes. Avec ses châteaux de samouraïs et ses anciennes sources thermales, ses îles volcaniques isolées et ses mégapoles animées, ses cérémonies du thé ancestrales et ses temples bouddhistes séculaires, ses jardins zen et ses cerisiers en fleurs, le Japon est un pays de contrastes où coexistent les traditions millénaires et les ambiances futuristes. Cet ouvrage nous fait découvrir les mille et une facettes qui font du Japon un pays unique, fascinant et insaisissable, mélange d'ancien et de moderne, d'Orient et d'Occident.