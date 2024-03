Histoire de la Normandie. De l'ancien duché à la nouvelle région

La Normandie est l'une des seules régions de France dont on connaisse la date de naissance précise (911). Elle a été fondée par un chef viking, Rollon, le seul qui ait réussi à s'implanter durablement sur le territoire de royaume de France et à y fonder un Etat. De ces origines scandinaves, les Normands ont gardé un esprit d'aventure, qui s'est manifesté avec la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, puis avec la conquête progressive par des Normands de l'Italie du Sud et de la Sicile (1000-1091). Par la suite, la Normandie s'est parfaitement intégrée dans le royaume de France, surtout lorsqu'elle a été à son tour conquise par Philippe Auguste (1204). Elle a cependant conservé des particularités avec son droit normand, en usage jusqu'en 1789 (et encore aujourd'hui dans les Iles anglo-normandes). Aux XIXe et au XXe siècles, la Normandie se développe sur le plan agricole et industriel. Elle tire les bénéfices de sa proximité avec Paris, dont elle est le débouché sur la mer. Riche de ses stations balnéaires, la Normandie attire les vacanciers, les écrivains et surtout les peintres impressionnistes. Marquée par l'occupation allemande et le débarquement de 1944, la Normandie a été divisée après la guerre en deux régions, heureusement réunifiées en 2015. Cette nouvelle région a marqué plus que d'autres l'histoire de l'Europe. Son histoire millénaire mérite d'être connue et redécouverte par de nombreux lecteurs français et européens.