Afrodestinée, troisième découverte. Tome 1, Les grands récits des Yéhdaakon

"Afrodestinée" est une uchronie qui revisite le choc politique qu'a constitué voici plus de mille ans la rencontre des conquérants musulmans avec les empires africains pré existants. Par le prisme de la succession du monarque, et de la dialectique matriarcat traditionnel /partriarcat islamique, l'auteur explore les options qui s'offraient aux hommes d'alors et imagine des versions alternatives de l'histoire aux implications vertigineuses, pouvant modifier jusqu'à notre perception du présent. Une oeuvre puissante et multiforme. Afrodestinée est un néologisme formé de deux mots : Afris et Destin qui devient un vocable composé de deux concepts. L'auteur doit le premier terme Afris à son compatriote, "dom'u baay" et historien Cheikh Tidiane Ndiaye qui l'a utilisé dans son célèbre ouvrage "le Génocide voilé". Le second terme comme le dit l'auteur est un coup d'oeil à l'ouvrage de son maître à penser Abdoulaye Wade, troisième président de la République du Sénégal dont le deuxième terme du titre de l'ouvrage " Un destin pour l'Afrique " est utilisé pour créer une nouvelle sémantique : l'Afrisien c'est l'habitant de couleur noire ou assimilés du continent Afrique.