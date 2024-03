Neurotribus. Autisme : plaidoyer pour la neurodiversité

En dévoilant l'histoire de l'autisme, Steve Silbermann offre un récit inédit et captivant. Au fil de l'enquête, les recherches scientifiques et les parcours courageux des personnes autistes, parfois célèbres, et de leurs proches montrent que les différences neurologiques mises en évidence par l'autisme ne sont ni une maladie ni la conséquence de la toxicité du monde moderne, mais la simple expression de variations naturelles qui sont autant de richesses pour le genre humain.