Le Sacré-Coeur à soeur Josefa Menéndez

Née à Madrid le 4 février 1890, Josefa Menéndez expérimente ce quA´un foyer chrétien cache de joies et dA´épreuves. Jeune encore, elle en est lA´appui, tandis que son âme courageuse rayonne sur son milieu de travail. Elle entre le 4 février 1920 au Sacré-Coeur de Poitiers et elle y meurt le 29 décembre 1923. Le Coeur de Jésus fait dA´elle sa confidente et sa messagère. Par elle, Il renouvelle au monde lA´appel dA´une Miséricorde et dA´un Amour infinis et demande en retour la confiance qui attend tout de Lui.