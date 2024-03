Faire une carte n'a jamais été aussi facile aujourd'hui. De très nombreuses données numériques en libre accès peuvent se représenter par des logiciels simples d'utilisation. Mais quelles sont les phénomènes à faire ressortir ? Quels sont les choix cartographiques les plus adaptés ? L'abondance des informations et des outils a redonné une place centrale aux capacités de contextualisation, de problématisation, d'analyse et de conception de documents synthétiques. Ainsi, au-delà des compétences techniques, la culture et la créativité du cartographe apparaissent essentielles. En complément d'ouvrages généralistes, des ouvrages thématiques sont nécessaires pour développer cette culture et cette créativité. Par ses spécificités, le domaine du commerce et de la consommation en donne un bon exemple. La cartographie du commerce mobilise souvent des maillages qui lui sont propres, les données quantitatives sont rarement utilisées seules, les variables visuelles sont combinées de manière particulièrement divers avec plus ou moins de bonheur. Le recours aux cartes et à leur puissance de communication se généralise, mais trop d'entre elles produites par ou pour un acteur du commerce, une chambre consulaire, une association, une collectivité territoriale ou même un service de l'Etat, sont difficiles à lire, ne donnent qu'une information partielle, voire totalement erronée, et sont contre-productives en termes de communication. Trente auteurs membres de la commission Géographie du Commerce du Comité national français de géographie, ou sollicités par cette commission, ont donc relevé le défi de produire un livre d'inspiration pour qui veut cartographier le commerce. Cet ouvrage se veut inspirant et pédagogique pour les professionnels du secteur, en même temps que pertinent, pour les chercheurs, les étudiants et les doctorants, comme base de réflexion épistémologique sur l'objet et les méthodes de la géographie du commerce.