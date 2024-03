Combien tu m'aimes ?

Une belle histoire pour rassurer l'enfant qu'on l'aime et qu'on l'aimera toujours, même quand on le gronde ! Ava est en colère. Alors qu'elle continuait à regarder son dessin animé sur la tablette plutôt que de venir à table déjeuner, son père la réprimande. Mécontente, elle laisse exploser sa colère. Le ton monte, Ava donne un gros coup de pied à son papa qui l'envoie immédiatement dans sa chambre. Quelques instants plus tard, son papa va la voir et prend alors le temps de parler avec Ava. Il se met à son niveau, la prend dans ses bras et lui explique qu'il l'aimera toujours, même quand il la gronde, que ce n'est pas grave de se fâcher de temps en temps, ça arrive, mais que ce qui est important, c'est de toujours rester respectueux. Quoi qu'elle fasse, où qu'elle aille, ses parents l'aiment et l'aimeront toujours.