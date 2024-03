Apprendre en synthétisant Tome 6. Le droit des relations mondiales (de la paix... à l'espionnage)

Le droit des relations mondiales (ou droit des relations internationales) entend apporter des normes aux mouvements du monde. Il est en ce sens extrêmement fragile mais parvient dans certaines circonstances à stabiliser les rapports entre Etats ou à apaiser (voire à conjurer) les conflits entre eux. Il concerne même (d'une façon paradoxale) les zones d'invisibilité liées aux sécurités intérieure et extérieure des pays. L'ambassadeur joue ici un rôle considérable aux côtés d'une information étatique dont les nations ne peuvent faire l'économie. Les femmes ne sont pas non plus étrangères (notamment par la voie du renseignement ou de l'espionnage) aux méandres de la vie internationale. L'ensemble est dans le présent ouvrage examiné sous l'angle de la paix, la diplomatie, l'ambassadeur, l'information étatique et des femmes dans le renseignement ou l'espionnage.