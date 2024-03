Approches normatives et neutralité axiologique dans l'analyse de la guerre en Ukraine. Pour une nouvelle polémologie

Pour faciliter la compréhension et l'explication du phénomène de "la guerre", aussi bien aux chercheurs engagés dans la problématique qu'a l'opinion publique, plusieurs champs disciplinaires produisent, avec une certaine constance, des savoirs variés. Malgré la diversité de ces études, l'auteur du livre soutient que le phénomène de la guerre continue d'échapper aux efforts de conceptualisation. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, déclenchée en 2022, constituerait une belle illustration des difficultés que rencontre la recherche universitaire face a cette thématique qui puise dans les affects, les pulsions, les sentiments, le subjectivisme, l'idéologie, la ruse des belligérants, les calculs politiques, les positionnements philosophiques des chercheurs et analystes de tous bords -particulièrement les commentateurs qui écument les plateaux de télévision. Ce numéro (hors-série) de Dounia propose un texte, d'une longueur et d'une ampleur inédites pour la revue, qui est clairement porteur d'une ambition de recherche : celle de produire une esquisse incitative à une discussion objective, donc scientifique, propice à poser des socles théoriques solides dons la manière de mener les études polémologiques.