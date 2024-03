Petite enfance. L’atout nature

Les scientifiques de toutes disciplines ont tiré la sonnette d'alarme sur les dangers des perturbateurs endocriniens dans les structures éducatives (et ailleurs), de la carence en nature, de l'enfermement à l'intérieur des structures, de la sédentarité, etc. Les mérites de l'éducation outdoor déployée dans les pays nordiques ont été entendus ailleurs et y changent les paysages de l'éducation de la petite enfance. Le rapport "Giampino" puis le cadre national de l'accueil du jeune enfant incitent à tirer parti de tout cela. Des initiatives ont vu le jour. Elles demandent à être documentées : des professionnels qui oeuvrent avec les enfants de moins de 6 ans dans différents secteurs, accueil, éducation, loisirs, apportent de nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir être avec les tout-petits, comme en matière de participation familiale aussi. Ils invitent donc à la généralisation de ces nouvelles démarches avec le vivant qui allient sensibilité et inventivité, corps et esprit, audace et citoyenneté et sont facilement transférables.