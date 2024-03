La population du Cameroun. Du comptage des effectifs à l’analyse des phénomènes démographiques

Cet ouvrage propose une synthèse analytique des sources de données et des études sur l'état et la dynamique la population du Cameroun. Les indicateurs démographiques disponibles montrent que la connaissance de la démographie du Cameroun a fait des avancées notables gräce au concours des acteurs politiques et scientifiques. Toutefois l'analyse des déterminants des différents phénomènes démographiques reste un champ d'étude insuffisamment explorée, hormis la mortalité des enfants de moins de cinq ans dont les déterminants sont mieux connus. L'auteur propose une synthèse analytique des travaux disponibles avec le risque évident que celle-ci soit incomplète et peut-être même subjective parce basée sur un choix raisonné de la documentation exploitée. Au regard des indicateurs démographiques disponibles, le Cameroun n'a pas encore accompli la transition démographique, tout comme il recherche encore le dividende démographique.