Le sportif de haut niveau, une richesse pour l'entreprise. Recruter un sportif de haut niveau pour son entreprise - Sportif de haut niveau, choisissez votre future équipe

Le sport de haut niveau fait partie d'un rêve dans l'inconscient collectif. Passée la période sportive, les athlètes rejoignent les entreprises à une période de changement souvent profond de leur mode de vie. Ce livre propose de décoder la vie en entreprise afin d'aider les athlètes à trouver les environnements qui leur correspondent. Il propose aussi aux entreprises, à travers un examen des parcours sportifs et des vertus du sport, d'améliorer leur recrutement et leur gestion de sportifs. Avec méthode, les notions de sport de haut niveau et d'entreprise sont développées afin de mettre en exergue les éléments-clés pour rapprocher les parties prenantes dans le cadre de reconversions.