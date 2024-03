La meilleure façon d'apprendre les échecs. Tome 1, Les mats qu'il faut connaître

Vous connaissez les règles du jeu et voulez aller plus loin ? En mettant l'accent sur l'acquisition des plus importants savoir-faire à l'aide d'exercices simples, la championne du monde Susan Polgar a trouvé la formule gagnante pour vous donner encore plus le goût des échecs et vous faire progresser très vite ! Les 500 exercices du tome 1 vous permettront de ne plus plus laisser passer une occasion de faire mat ! Convient aux enfants comme aux adultes.