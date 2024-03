Chemin de foi pour nouveaux venus. Brèves méditations

Evoluant dans un milieu agnostique ou athée, non catéchisée enfant, lA´autrice a vraiment peiné à entrer dans lA´Eglise et à accéder aux sacrements, faute de soutien et de repères. Bonne lectrice, elle sA´est débrouillée toute seule mais il lui est rapidement apparu que ce que quA´elle vivait devait servir à dA´autres et pouvait contribuer à "aplanir les chemins du Seigneur et à rendre droit ses sentiers" pour dA´autres personnes. Ce livre a été écrit au fur et à mesure de sa route, chaque chapitre étant un petit caillou pour guider tous les Petits Poucets qui cherchent Dieu de manière très progressive car trop souvent, les croyants qui ont "baigné" dès leur plus jeune âge dans lA´Eau vive de la Parole ne comprennent pas par où et par quoi passe le "nouveau venu" .