Action sociale et empowerment

Comment accompagner les personnes qui rencontrent des obstacles dans leur parcours de vie en évitant des impacts douloureux tels l'infantilisation ou la stigmatisation ? L'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir propose aux intervenants sociaux un cadre d'analyse afin de créer des conditions qui permettent aux personnes de décider pour elles-mêmes. Il n'est plus question de projet "pour" mais de projet "avec" : c'est une dynamique d'affranchissement et non d'adaptation qui est impulsée, contribuant par là même au développement d'une plus grande justice sociale. Cet ouvrage synthétique s'adresse en priorité aux intervenants sociaux, mais aussi aux personnes qui souhaitent oeuvrer dans le champ du travail social et qui s'intéressent au développement du vivre ensemble.