L'influence par l'amalgame. Pratique courante de manipulation parmi d'autres

Le fait que la société française actuelle soit submergée d'informations a des conséquences directes sur l'intellect humain : baisse du temps de réflexion, nécessité de simplifier, atonie du sens critique. Jamais n'y a-t-il eu autant de risques de faire l'objet de manipulations. L'influence par l'amalgame génère chez l'individu une association partisane et pernicieuse d'idées ou de notions, différentes mais proches, pour créer une perception et modifier sa posture. Le plus souvent, on discrédite une cause en la conjuguant à des sujets repoussoirs, ou alors on l'associe à d'inattaquables pour s'en approprier le prestige. Cette étude dénonce cette technique en apportant un éclairage neutre mais intransigeant sur ces manipulations dont les Français sont victimes sans le savoir. Elle appelle à une nécessaire prise de recul pour ne pas verser dans le politiquement correct ambiant qui inhibe la liberté de penser et entretient à dessein les confusions.