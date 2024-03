L'amour sans larmes

Angel, femme séduisante, égocentrique et généreuse, attend impatiemment le retour de son fils. Elle règne sur la vie de ses enfants. Aucun ne résiste à ses sourires manipulateurs. Elle a un plan pour chacun d'eux. La superbe Slaney réussira le mariage parfait grâce à ses intrigues. Julian, le jeune héros qui revient de la guerre (qu'Angel considère encore comme son bébé) dirigera le domaine familial, et Tiddley, sa nièce, orpheline, qui n'a pas la sophistication de ses cousins, sera sans aucun doute ravie de devenir l'esclave consentante d'Angel. Mais les plans d'une mère ne se déroulent pas toujours comme prévu : Julian débarque accompagné d'une fiancée américaine, divorcée et résolue de surcroît à protéger son amour ; Slaney s'éprend d'un jeune colonel sans le consentement maternel ; et Tiddley montre des signes de rébellion. Angel va aiguiser son esprit et se battre pour conserver son pouvoir tyrannique, sans se douter qu'elle peut, elle aussi, succomber aux pièges de l'amour et du désir. Molly Keane révèle une fois encore son extrême sensibilité et son éblouissante dextérité pour animer des personnages et les installer dans des situations éminemment romanesques.