Romantic Garden. Coloriage

Grâce à ce livre de coloriage, vous pourrez être créatif et en même temps faire le calme dans votre tête où et quand vous le souhaitez : dans le bus, le train, la salle d'attente, à la plage... Les magnifiques dessins à colorier sont accompagnés de citations inspirantes et positives. Son petit format vous permet de l'emporter partout. I mprimé sur du papier épais et de qualité pour que vos coloriages ne traversent pas les feuilles. Relié avec couverture dure et élastique.