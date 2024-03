La francophonie translingue. Eléments pour une poétique

Qu'implique le choix d'écrire en français lorsque le français est une langue seconde, apprise dans une démarche individuelle à un âge relativement avancé ? S'agit-il d'une simple "conversion" à un centre politique et littéraire prestigieux et à sa tradition littéraire, ou bien d'une pratique littéraire hybride qui perturbe les liens supposés nécessaires entre langue, littérature et nation ? Cet ouvrage est une étude synthétique de la francophonie translingue, de l'ensemble des oeuvres d'écrivains pour lesquels le français est une langue seconde apprise tardivement et par une démarche individuelle, en l'absence d'une communauté linguistique d'origine partiellement ou totalement francophone. Ces oeuvres sont envisagées à l'intérieur de la problématique des littératures francophones entendues comme des littératures de l'entre-deux et issues du contact linguistique ou culturel. Sont étudiées vingt-cinq auteurs ayant publié en français entre la fin des années quatre-vingt et aujourd'hui, parmi lesquels Vassilis Alexakis, Ying Chen, Nancy Huston, Agota Kristof, Milan Kundera.