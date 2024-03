Marie-Madeleine ou la quête de l'Âme

D'après les Evangiles, c'est à une femme, Marie de Magdala (plus connue sous le nom de Marie-Madeleine), que Jésus ressuscité apparut en premier. C'est elle qu'il chargea alors d'annoncer la nouvelle de sa Résurrection aux autres disciples. Cela confère à Marie-Madeleine un rôle majeur et fondamental. Elle est littéralement l'" Apôtre des Apôtres ". Or, après cet événement majeur, Marie-Madeleine " disparut ". Ainsi n'est-elle pas nommée une seule fois dans les Actes des Apôtres. Dans d'autres textes, où elle est originellement mentionnée, elle a été effacée par les copistes. Cet effacement n'est pas le produit de l'oubli ou de l'ignorance : il est dû à un acte volontaire. Marie- Madeleine a été intentionnellement damnée. Cet ouvrage est le fruit d'une enquête, d'une quête. L'historien Christian Doumergue nous emmène sur les traces de Marie-Madeleine, pour la réhabiliter, la mettre en lumière et nous révéler son héritage. Plus proche disciple du Christ, elle est un phare pour notre époque. Redonnant leur place aux femmes écartées par le patriarcat, elle est aussi un modèle à suivre pour qui recherche son âme dans un monde de plus en plus matérialiste.