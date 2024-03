Bible Segond NEG compacte. couverture souple, toile duo rose praline / violet fruits des bois en toile

La Société Biblique de Genève, convaincue de la réelle valeur de la version Segond, a pris l'initiative de maintenir ce texte, mais d'y apporter un certain nombre de retouches, tenant compte des modifications intervenues sur le plan linguistique au sein de la génération nouvelle. Ainsi, elle allie un style plus fluide à la précision du vocabulaire caractéristique de Louis Segond. Cette traduction Nouvelle Edition de Genève a été et reste appréciée par beaucoup. Points forts : + un langage approprié à notre époque + un format compact + des notes standards complétées par un dictionnaire + des cartes et tableaux + une couverture élégante et durable