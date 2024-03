Disney Animaux Gros Panpan

L'univers adorable de Disney Animaux à compléter avec de jolies gommettes colorées, une chouette activité pour les petits ! Des ronds bleus, des carrés rouges, des triangles jaunes, des coeurs, des étoiles... Jouer avec des gommettes, une activité ludique pour développer la dextérité et le sens de l'observation des petits. Reconnaître les formes et les couleurs dans l'univers de Disney Animaux, c'est facile et amusant !