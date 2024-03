Piton Vert. Les secrets d'une Habitation en Martinique 1830

Martinique 1830. Jules a 12 ans, il est orphelin. Un jour de juillet, il débarque à Saint-Pierre, surnommée le Petit Paris des Antilles, cette ville de mer et de montagne mêlées, dont les attraits suscitent émerveillement et convoitise. Il plonge dans un nouveau monde, celui de son oncle Charles, des plantations, de l'esclavage, des passions humaines qu'un siècle tourmenté va bousculer. Quel rapport aura-t-il à cette île, à son histoire, à son époque, à son cousin Louis ? Quel est donc ce secret qui tourmente Charles ? Et Clarisse, cette belle mulâtresse croisée chez Lasteyrie, qu'il désespère de revoir... Quel lien va-t-il nouer avec cette île d'Amérique, si lointaine de sa Gascogne natale ? Jules va saisir son destin et en écrire les plus belles pages.