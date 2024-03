A corps ouvert

On peut subir bien des orages et danser sous la pluie. A l'origine, il y a le trauma ultime, celui de l'inceste. Et après ? Quelle place pour l'amour de soi quand se rejouent sans cesse les violences de l'enfance ? Alors il faut explorer. Voir le monde pour y voir clair. En Amazonie péruvienne chez les chamanes, au Kenya chez les Massaï, à cheval à travers la steppe mongole, sous le soleil de Californie, mais aussi dans un cabinet d'hypnothérapie ou dans la peau de femmes fortes pour le cinéma, Vahina Giocante offre un récit initiatique riche, intense et optimiste.