Un troupeau de moutons

Dans cet album, l'auteur répertorie les noms souvent étonnants et trop peu usités qui les désignent formellement. La poésie et l'humour de cet inventaire réjouissant ne sont pas les seules surprises de cet album. Pour représenter un groupe d'animaux, Jean Da Ros assemble de minuscules perles en plastique. Les échelles ne sont pas respectées, le réalisme n'est pas le sujet, puisque l'effet recherché est celui du mouvement et de l'impression. Et pourquoi pas, pour le jeune lecteur, jouer à compter sur chaque page ces curieux petits animaux ?