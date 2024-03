L'océan me dit reviens. 181 jours à l'assaut de l'Atlantique

Le récit d'un insatiable aventurier de 28 ans, prêt à tout risquer pour naviguer au large. Le nouveau Mike Horn français. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ne pas traverser l'Atlantique, dans les deux sens, aller et retour, seul sur un canot de huit mètres ? Quand la tempête le renverse, le malmène, commence à le noyer, Guirec Soudée, sait juste qu'à 28 ans on n'a pas l'âge pour mourir, que comme d'habitude il s'en sortira. Il rit même. Il imagine sa famille et ses amis pleurant son décès, sans corps pour faire le deuil, devant la petite église de Plougrescant, et lui se pointant au large entre ses cailloux des côtes du Nord, criant, riant, stop, je suis vivant... Guirec ose tout. Il n'avait quasiment jamais ramé avant de s'élancer. Et si c'était là la vraie aventure : se jeter dans l'inconnu sans savoir ? Dans une société qui proscrit la prise de risque, qui prétend qu'il n'y a plus de terres inconnues, il réhabilite l'audace, il redessine des routes. Guirec Soudée ose tout. Il s'était déjà jeté dans un tour du monde, de cinq ans, sans jamais avoir navigué en haute-mer, récupérant une poule à bord car c'est quand même plus rigolo, se laissant enfermer quelques mois par la banquise car tout est bon à essayer. Il se jettera bientôt sur le Vendée Globe, le mythique tour du monde en solitaire, sur un énorme bateau de 18 mètres de long, lui qui n'a jamais encore jamais dompté un bateau de course, qui n'est même jamais monté dessus. Il s'est donc jeté dans cette double transatlantique à la rame, dans l'incertitude et le risque.