Ce qui échappe à l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle est désormais partout, et son dévelop-pement semble ne connaître aucune limite. Pas un mois ne se passe sans qu'une frontière que l'on pensait insurmontable ne soit allègrement franchie. Plutôt que de se demander quelle sera la prochaine à être dépassée, ce livre interroge sur ce qui échappe, de manière profonde, à l'IA. Existe-t-il des bornes absolues, au-delà desquelles l'IA ne pourrait se rendre ? Des domaines de la vie qui lui seraient inaccessibles, comme l'amour, la colère, la pensée, la création, la rencontre, la signification ? Ou ces états sont-ils simplement des bornes contingentes, prêtes à être outrepassées grâce au flux de données et à la puissance des algorithmes d'apprentissage machine ? Mais peut-être que la distinction se joue encore ailleurs, non dans des domaines spécifiques, mais dans une certaine expérience du monde qui différerait fondamentalement entre l'humain et la machine. Pour répondre à ces questions, et afin de comprendre pourquoi nous tenons tant à déterminer des limites à l'intelligence artificielle, ce livre rassemble des contributions interdisciplinaires : recourant à la philosophie, aux sciences sociales et à l'informatique, il tente de donner un sens au sentiment d'étrangeté que nous ressentons face au développement fulgurant des dispositifs intelligents.