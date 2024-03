La règle de trois Tome 2

"Nous trois, ça aurait dû durer pour toujours". Kôtarô et Tôru, voisins et amis d'enfance, sont autrefois tombés amoureux de la même jeune femme : Tôko. Tous trois ont formé un étrange triangle doux-amer, jusqu'à la disparition soudaine de Tôru. Aujourd'hui, malgré toutes les années, malgré son mariage en apparence paisible avec Tôko, Kôtarô reste hanté par les regrets et rongé par la culpabilité. Une rencontre comme un coup de tonnerre va brutalement ramener le couple dans le passé, à l'époque lumineuse où la vie s'écrivait à trois. Une nouvelle signature pour ce diptyque lumineux et doux-amer dont les deux volets paraissent simultanément.