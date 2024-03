Super Wings et les Gardiens de la planète : L'apprentie pompière

Au Brésil, Lydia et sa classe visitent la caserne des pompiers et c'est la maman de Lydia qui leur fait les démonstrations ! Tout à coup, l'alarme retentit et la pompière part en intervention. Mais quand un deuxième incendie se déclare dans la forêt amazonienne, Lydia décide d'appeler les Super Wings à la rescousse !