Barbie. The World Tour

Ce livre événement plonge les lecteurs en plein coeur du monde de Barbie, après l’extraordinaire succès du film de Greta Gerwig (près de 6 millions d’entrées en France). Publié en collaboration exclusive avec Margot Robbie et Mattel, l’ouvrage célèbre l’icône de mode qu’est la légendaire poupée. En vue de la tournée promotionnelle du film, l’actrice et son styliste Andrew Makumal ont demandé aux plus grands créateurs, de Chanel, Versace, Armani et Schiaparelli, de s’inspirer des looks historiques de Barbie pour créer des tenues de tapis rouge. La tournée ayant été écourtée, la plupart de ces créations sont restées inédites. Pour la première fois, elles sont ici toutes réunies, photographiées par l’incontournable photographe de mode Craig McDean. L’ouvrage mêle la sophistication de la Haute Couture à la légèreté du monde de Barbie. Un entretien avec Margot Robbie et Andrew Makumal revient sur la genèse du projet, tandis que des contributions exceptionnelles des créateurs à l’origine des looks reviennent sur leur processus de travail. Le livre rassemble également des images rares de poupées tirées des archives de Mattel, ainsi que des croquis et polaroids réalisés pendant la préparation des tenues. La parution de cet ouvrage insolite, à la croisée des mondes de la mode, de la culture pop et du cinéma, coïncide avec la célébration renouvelée de Barbie à l’occasion de son 65ème anniversaire et de la saison des prix cinématographiques internationaux du printemps.