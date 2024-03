Spoon and White Tome 6 : XXL

Cette fois, les deux pires flics new-yorkais s'attaquent à l'industrie pharmaceutique ! Et ils sont hors de contrôle ! Les laboratoires Mochy s'apprêtent à commercialiser un traitement contre l'obésité : le Grem 443, une pilule qui régule l'appétit et offre des résultats spectaculaires au bout de seulement trois prises. A New York, c'est l'effervescence. Tout le monde veut ce remède miracle. Même le chef de la police qui missionne Spoon et White de le lui procurer. Mais lancé à la recherche du flacon magique, le duo déjanté met au jour un des secrets de fabrication de Mochy : le principal composant du Grem 443 aurait été dérobé à une tribu indienne.