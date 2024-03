Les leviers de l'émancipation. Education, culture et démocratie en Afrique

Après moult turbulences, l'Afrique francophone fait l'expérience de la démocratie. Des Constitutions démocratiques ont été rédigées, des institutions politiques installées et des dirigeants démocratiquement élus. Mais le malaise social et les travers anciens persistent : corruption, creusement des inégalités sociales, nombre croissant des sans parts, etc. La démocratie dont on fait l'expérience est-elle celle qu'attendaient les citoyens ordinaires, longtemps livrés à eux-mêmes, sans droit au chapitre, voire sans droit du tout ? N'a-t-on pas adopté, dans un élan mimétique, la démocratie comme système de gouvernement dans lequel le pouvoir est entre les mains des officiels librement élus, et oublié que la démocratie est d'abord une idée sociale dont les élections fréquentes, les institutions gouvernementales ne sont que des mécanismes pour procurer à cette idée sociale des canaux d'opération effective ? Cet ouvrage essaie de répondre à ces questions en mettant au coeur de la réflexion l'éducation que Dewey qualifiait d'accoucheuse de la démocratie. Partant du Congo-Kinshasa, l'éléphant malade dont on a souvent dit que le réveil entraînera l'éveil de tout le continent, le livre montre que la tâche de la démocratie africaine ne peut se réduire à une ingénierie politique ni à l'importation des institutions créées pour résoudre des problèmes qui se sont posés ailleurs.