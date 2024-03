Tempting Love Tome 3 : Le Garde du corps

Qui l'emportera au jeu du chat et de la souris ? Chandler Gamble, garde du corps, a une règle, une seule : ne jamais protéger une femme qui l'attire. Or Alana, la publicitaire impitoyable qui vient de l'engager, est diablement envoûtante, et il se sent pris au piège entre son travail et un désir de plus en plus dévastateur. D'un côté, Alana a besoin de ses services. De l'autre, cette femme torride réveille tous ses désirs, lui donne envie de lui faire connaître une extase enivrante, jusqu'à ce qu'elle soit totalement à sa merci... Elle a besoin d'être protégée. Il a besoin d'être satisfait. Et dès qu'ils cèderont à leurs pulsions, ce sera le chaos.