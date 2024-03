Les anges perdus

Dans les rues de Tours, Emile porte dans ses bras sa petite soeur blessée. Ses vêtements sont ensanglantés, car il vient de tuer l'homme chez qui il était odieusement exploité. Par instinct, Emile se réfugie dans une église et implore le ciel de lui venir en aide. Il est aussitôt arrêté par l'inspecteur Fayol, un policier zélé qui voit en lui le coupable idéal. Mais une femme s'interpose : soeur Marie-Josée, servante de Dieu et qui oeuvre pour les plus faibles. Elle devient l'ange gardien du jeune Emile et de sa soeur. Mais elle le sait, le combat sera long et difficile pour réhabiliter son petit protégé. D'autant que l'inspecteur Fayol, qui dissimule de sombres secrets, est prêt à tout pour briser la vie des deux orphelins...