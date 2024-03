Necromants Tome 2 : Le plan de Montserrat

Le conte des mille et une vies. Acher est l'un des nécromants les plus faibles du royaume. Il s'est lié aux fantômes d'un guerrier incompétent, d'un érudit gâteux et d'une danseuse du ventre évaporée. Pourtant, il semblerait qu'il soit le seul à pouvoir arrêter un terrible sorcier revenant... c'est pas gagné ! Désormais, les enjeux sont clairs - mais les motivations des héros le sont moins. Qui ment, qui dit la vérité ? Voici la confrontation finale entre le plus puissant des archimages et la plus rusée des stratèges. Et, comme d'habitude, Acher est en plein milieu.