Réveillon du 31 décembre : le chalet de Rhys Lloyd fourmille d'invités. Promoteur d'un lotissement haut de gamme dominant la rive d'un lac gallois, il trinque à son succès avec son associé, les villageois et leurs futurs riches voisins. Ce sera sa dernière fête... A minuit, son corps flottera dans les eaux glacées en contrebas. 1 er janvier : l'agent Fiona Morgan, native du coin, connaît tous les habitants. Ce sont ses amis, sa famille. Et pour elle, tous sont potentiellement suspects. Rapidement, avec Leo Brady, son collègue du comté de Cheshire, son problème ne sera pas de découvrir qui, parmi eux, voulait la mort de Lloyd, mais qui a fini par le tuer. Car chacun a ses secrets. Un polar fin, dépaysant et sacrément bien ficelé. Avantages. Un duo très attachant qu'on retrouvera avec plaisir. Alibi. Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Françoise Smith.