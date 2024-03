Autre-Monde Tome 1 : L'alliance des trois

New York, de nos jours. Un blizzard exceptionnel s'abat sur la ville et plonge ses habitants dans le noir. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles, les palpent, semblent à la recherche de proies... Le lendemain, le monde a irrémédiablement changé, les adultes ont disparu. Deux adolescents, deux amis, Matt et Tobias, se réveillent dans cette ville désormais peuplée d'animaux fantastiques et de créatures monstrueuses. Un Autre-Monde où les jeunes vont devoir s'unir pour survivre...